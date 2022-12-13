В Татарстане вырастет стоимость пополнения единого месячного социального проездного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане в следующем году увеличится стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета, в том числе и детского. Она вырастет на 6,2% и 6,3% соответственно.

Стоимость пополнения единого месячного социального проездного составит в 2023 году 581 рубль. В этом году она установлена в размере 547 рублей.

Стоимость пополнения единого месячного детского социального проездного билета в Татарстане вырастет до 354 рублей. В 2022 году она составляет 333 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые размеры должны вступить в силу с 1 января 2023 года. Проконтролирует это Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Напомним, в сентябре власти республики утвердили выплаты и субсидии на проезд на 2023 год. Субсидия на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, проходящим обучение в школах и колледжах, «до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет» из многодетных семей, составит 354 рубля.

На данный момент проезд стоит 36 рублей при оплате наличными, а при оплате картой — 31. Перевозчики хотят повысить тариф на 2 рубля. Соответственно, до 38 рублей наличными и до 33 рублей по банковской карте.

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Татьяна Демина