Численность населения Иннополиса может вырасти до 12-15 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ближайшие три года население Иннополиса может увеличиться до 12-15 тысяч человек. Такой прогноз озвучил мэр города Руслан Шагалеев.

— 7,6 тысячи человек в городе находится ежедневно, из них около 5 тысяч в городе проживает. Остальные приезжают из Казани, Зеленодольска и близлежащих поселений, — сказал он.

В целях увеличения численности населения Иннополис будет развивать соответствующую инфраструктуру. На территории города уже строится «Квартал Ю» на 3,5 тысячи квартир. В планах также роботизированная гостиница на 53 номера, школа на 900 мест, детский сад на 600 мест и детская поликлиника.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

В сентябре прошлого года вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал о планах увеличить количество проживающих в Иннополисе человек более чем в два раза за 5 лет. В начале 2022 года он рассказал, что в городе из-за увеличения численности закончилось жилье.



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Айрат Назипов, Максим Кокунин