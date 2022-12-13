Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

— Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов, — сказал на встрече Рустам Минниханов.

Как добавил глава республики, татарстанско-казахстанские проекты помогают укреплять деловые отношения между Россией и Казахстаном. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Видимым эффектом активной совместной работы являются показали товарооборота. По итогам прошлого года он составил 629 млн долларов. За 9 месяцев текущего года зафиксирован рост в 5,8%.

Напомним, Рустам Минниханов посетил завод KamaTyres в Карагандинской области Казахстана. Сегодня с конвейера предприятия сошла первая шина. Выпуск первой продукции совместного предприятия ПАО «Татнефть» и казахстанской компании Allur состоялся в городе Сарань.

Последний раз Минниханов и Токаев встречались в июне этого года. Они подписали соглашение о реализации геологоразведочного проекта.

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Айрат Назипов