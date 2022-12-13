Путин одобрил название «Восток» для трассы М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени

Президент России Владимир Путин согласился с идеей дать трассе М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия».

Строительство трассы М-12 до Тюмени планируют завершить до конца 2024 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин:

— Хотим запустить до конца 2024 года. Там напряженно, там надо нам для трех населенных пунктов делать объезд. Проектно-сметная документация ведется. Это новая дорога плюс расширение существующей. Я думаю, что у нас все получится, — сказал он.

По информации «Автодора», проезд по новым участкам трассы М-12 будет стоить чуть больше 220 рублей.

1 декабря Хуснуллин сообщил, что движение по всему ходу трассы М-12 до Казани запустят в следующем году:

— Дорожное покрытие есть уже на 570 км трассы, а это более 70% трассы. В следующем [году] рассчитываем пустить движение по всему ходу трассы до Казани.



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Маргарита Головатенко