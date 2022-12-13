Активное строительство участка трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнется в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На данный момент ведется подготовка территорий для строительства дороги, пишет ТАСС.

Марат Хуснуллин напомнил, что маршрут Казань — Екатеринбург уже строится. Параллельно по отдельным участкам идет проектирование.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце октября в Актанышском районе Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161).

В августе на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 Марат Хуснуллин сообщил, что на опережающее строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей. По его словам, строители уже в этом году «должны полноценно развернуться на участке».



Напомним, сегодня президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



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Татьяна Демина