Активное строительство участка трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнется в следующем году
Активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На данный момент ведется подготовка территорий для строительства дороги, пишет ТАСС.
Марат Хуснуллин напомнил, что маршрут Казань — Екатеринбург уже строится. Параллельно по отдельным участкам идет проектирование.
В конце октября в Актанышском районе Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161).
В августе на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 Марат Хуснуллин сообщил, что на опережающее строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей. По его словам, строители уже в этом году «должны полноценно развернуться на участке».
Напомним, сегодня президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».
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