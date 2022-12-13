Дмитрий Песков исключил вывод войска с территории Украины до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не будут покидать украинские территории до конца года. По его словам, «об этом не может быть и речи», цитирует представителя Кремля ТАСС.

— Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях, — сказал Песков.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, месяц назад Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров.

30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Айрат Назипов