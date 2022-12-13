Владимир Путин пообещал Марату Хуснуллину принять участие в открытии трассы Москва — Казань

Президент России Владимир Путин пообещал поучаствовать в торжественной церемонии запуска трассы Москва — Казань, которую уже успели назвать «Восток». Информация доступна на сайте Кремля.

К главе государства по видеосвязи обратился вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он предложил Путину принять участие в открытии дороги.

— Строителям так понравилось работать — хотят до Арзамаса трассу пустить в следующем году. Уже 9 сентября — уже 400 километров, а 20 декабря — закончить всю трассу до Казани. Можно в ваш график сразу открытие поставить? Чтобы нам отступать уже было некуда, — сказал Хуснуллин.

Фото: kremlin.ru

Президент страны согласился на такое предложение и заявил, что с удовольствием примет участие.

Напомним, Владимир Путин согласился с идеей дать трассе М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия». Строительство трассы М-12 до Тюмени планируют завершить до конца 2024 года.

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Айрат Назипов