Послание Путина: новые выплаты, новые кредиты и новые угрозы

«Реальное время» вело прямую трансляцию послания президента России Федеральному собранию

Владимир Путин сегодня выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию. Фон события — высокое напряжение как на внешнем, так и на внутреннем фронтах. Тем временем тон послания охарактеризован как «постковидный» — национальный лидер обозначил пути развития страны после пандемии. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления президента.

13.24 Послание завершилось. Оно длилось 78 минут. «Уверен, будем идти вместе и добьемся выполнения всех задач, которые мы перед собой поставили», — заключительные слова президента.

13.22 Правительство предоставит к 1 июля план национального развития. Он будет обсужден с Госсоветом и Общественной палатой.

13.21 «Сегодняшнее выступление я начал с вопросов здравоохранения. Завершая, скажу следующее: мы — граждане России, сделали много и сделаем все, чтобы отразить угрозу эпидемии».

13.20 Оговорочка Путина:

13.20 «Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования».



13.17 К 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в «ядерной триаде» уже в этом году превысит 88%.

На боевом дежурстве уже находятся гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет», а первый полк с тяжелыми ракетами «Сармат» поступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

13.16 «У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять сами».



13.16 Интересно, в какую же сумму оценит Минфин исполнение пунктов послания.

13.15 «Организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно ни о чем не жалели», — Путин.



13.14 «Все как у Киплинга, вокруг Шер-Хана крутятся всякие мелкие Табаки», — Путин.



13.13 «Мы ведем себя в высшей степени сдержанно. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения».

13.12 «Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Это новый вид спорта какой-то: кто громче скажет про Россию».

13.10 Путин говорит про попытку покушения на Лукашенко (президент Белоруссии сам недавно рассказал об этом). Путин возмутился тем, что это покушение не находит отклика у стран Запада.



«Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно».



13.09 В завершение — о внешней политике, довольно обтекаемо. «Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию».



13.09 Россия намерена привлекать иностранных туристов, как только позволит эпидситуация. Иностранцы смогут оформить электронную визу для поездки в Россию за 4 дня.

13.07 В ближайшие годы будет запущена программа льготных кредитов на строительство гостиниц и других проектов туристической инфраструктуры. Ставка — 3%, срок — 15 лет.

13.06 Но недостаточно просто связать конечные точки между собой. «Опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие территорий», — говорит Путин. Тут в дело вступают те же инфраструктурные кредиты.

13.05 На автомагистраль Москва — Казань выделят средства из Фонда национального благосостояния, более того, в планах продлить ее до Екатеринбурга. Уже к 2024 году.

В 2024 году по этой трассе можно будет проехать всю европейскую часть России — от Балтики до Урала.



13.04 И кто-то от послания явно не выиграет:

13.02 Путин попросил правительство разработать план газификации поселков и поддержал инициативу «Единой России» — за подводку газа платить люди не должны.



13.01 «Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей», — сказал Путин. Цель — ежегодно вводить по 120 млн кв. м жилья.

13.00 «Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к развитию центра города», — приводит пример таких проектов Путин.

12.58 В приоритете будут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, объекты туриндустрии.

Предоставлять кредиты будут под конкретные проекты, которые пройдут экспертизу на федеральном уровне. «Давайте работать ритмично и четко. Своевременно надо все делать, готовить проекты, не прибегать с картинкой», — обратился Путин и к правительству, и к регионам. Правительство он призвал помогать региональным коллегам.



12.57 При этом чем меньше долгов у региона, тем больше он получит инфраструктурных кредитов, — так поддержат те регионы, которые и ранее проводили взвешенную кредитную политику.

12.56 Путин анонсировал инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% на 15 лет. На общую сумму не менее 500 млрд рублей.

12.54 Нужно снизить бремя долговой нагрузки на регионы, говорит Путин. Весь объем долгов, превышающий 25% доходов, будет замещен бюджетными кредитами, Также президент предлагает провести реструктуризацию бюджетных кредитов, выданных на борьбу с ковидом.

12.52 Тем временем в «ТикТоке» послание Путина не работает.

12.52 «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своего производства. Будем поощрять тех, кто вкладывает».



12.50 «Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Посмотрим, как будет использована эта прибыль. И по итогам этого будем принимать решение о «донастройке» налогового законодательства», — сказал Путин.

12.49 Послание еще не закончено.

12.48 Бенефициары послания:

12.47 «Построить завод под ключ в России должно быть быстрее и проще, чем в других регионах мира».

12.46 Восстановить рынок труда нужно раньше, чем к концу года. Для этого правительство будет поощрять частные инвестиции. Правительство в течение месяца должно представить доппредложения по поддержке МСБ.

12.45 Путин обозначил приоритетные направления в развитии электроэнергетики:

атомная генерация;

водородная энергетика;

накопители энергии.



12.45 Объем вредных выбросов должен быть сокращен на 20% до 2024 года.

12.45 Квотирование выбросов будет распространено на все города России, заявляет президент.

12.44 Хороший вопрос:



12.43 «Получил прибыль за счет природы — убери за собой». Путин поручил ускорить принятие закона об ответственности предприятий за загрязнения природы. В этом контексте Путин упомянул аварию на «Норникеле».



12.43 До 2030 года в случае новой пандемии Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-систему и начать разработку вакцины.



12.42 Надо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам, заявляет Путин.

12.42 И о погоде:

12.41 Послание президента показывают на фасадах зданий Москвы (фото: ТАСС).



12.40 И еще к вопросу о масках (справа на кадре — экс-министр экономики Татарстана и врио главы Мордовии Артем Здунов).

12.39 1 трлн 630 млрд рублей Россия направит в науку, на фундаментальные исследования.

12.38 Не менее 100 вузов в регионах получат гранты свыше 100 млн: на технопарки, обновление учебной базы, бизнес-инкубаторы. На них смогут претендовать все вузы, где готовят педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.

12.37 Порядка 60% выпускников в этом году поступят в вузы на бюджет, такого нет почти ни в одной стране мира, говорит Путин. Еще 45 тыс. бюджетных мест, 70% из них — в регионах, добавляет президент.

12.37 Путин заявил о создании Президентского фонда культурных инициатив, в этом году на него будет потрачено 3,5 млрд рублей.

12.36 Говоря об образовании, Путин критикует учебные пособия по истории: «что пишут, как будто не про нас». В ближайшие три года направят 24 млрд рублей на обновление домов культуры и библиотек, внезапно переходит он.

12.35 Педагогическим вузам — 10 млрд рублей на техоснащение.

12.35 Доплату в 5 тыс. рублей за классное руководство распространят на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

12.34 До конца 2024 года построят еще 1 300 школ, в которых будут учиться не менее миллиона ребят. Закупят 16 тысяч школьных автобусов.



12.33 В каждом нацпроекте Путин предлагает предусмотреть меры поддержки молодежи.



12.32 Детям школьного возраста выплачивается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Выплату распространят и на первоклашек, которые только пойдут учиться. Ее проведут в середине августа, чтобы было время собрать ребенка в школу.

12.31 Эпичных и резонансных фраз пока не звучит — Путин говорит о серьезных темах.



Владимир Путин толкает речь с трибуны .



Я один жду мультики с ракетами и историю про половцев и печенегов ?????????????????? — сувенирное-оружиеСПБ (@SouvenirsSpb) April 21, 2021

12.30 Больничный по уходу за ребенком до 7 лет — 100% от заработка.

12.30 Для беременных женщин в трудной ситуации — ежемесячная выплата 6 350 рублей в месяц.

12.29 С 1 июля детям от 8 до 16 лет из неполных семей назначат выплату, средний ее размер — 5 650 рублей.

12.28 Путин рассказывает о мерах поддержки семей, которые уже оказываются, и анонсирует новые. «Нужно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка», — говорит президент, зал аплодирует ему.

12.26. «Никто не говорит, что мы будем директивно цены устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить. Есть рыночные механизмы», — Путин говорит о госрегулировании цен на товары.



12.24 Отдельно Путин останавливается на теме взыскания алиментов. «Все вопросы здесь нужно решать удаленно, а главное — в интересах пострадавшей стороны.

12.23 Социальные услуги должны оказываться в режиме одного окна. Через три года абсолютное большинство госуслуг должно быть дистанционным, продолжает Путин.

12.22. «Обращаюсь к губернаторам — ваша прямая обязанность выстроить работу детских садов, школ, поликлиник исходя из ежедневных потребностей людей. В некоторых регионах такая работа уже выстроена».

12.21. В пандемию прямые выплаты получили семьи, в которых растут 28 млн детей. Выплаты проводили без справок и бумажек, без волокиты, добавляет Путин. «Такой подход должен стать нормой для всех уровней власти».

12.20 «Мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Мы не можем ее пропустить».

Не должно быть очередей, проблем с записями к врачу, выдачей рецептов и больничных, продолжает Путин. Проблемы здравоохранения будут рассматривать на ближайшем заседании Госсовета.



12.19. В ближайшие три года в сельскую местность направят 5 тысяч машин скорых. Это позволит полностью обновить парк.

12.18 Лидеры религиозных конфессий в зале, в том числе верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Патриарх Кирилл также в зале присутствует, сидит рядом со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

12.17 В этом же контексте Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года. Более того, при поездке детей в летний лагерь будут возвращать половину стоимости путевки.

12.15 Путин просит Минздрав и регионы расширить программы диспансеризации и профосмотров, запустить их с 1 июля. Для этого в регионы нарастят поставки мобильных диагностических комплексов.

Также Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности: сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, заболеваниями легких, гепатитом С.



12.14 Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, чтобы осенью сформировать коллективный иммунитет, говорит Путин. «Еще раз обращаюсь ко всем гражданам России — сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с неизвестными последствиями».

12.14 «Нам нужно держать под контролем все рубежи, где может распространиться вирус, — и по контуру страны, и внутри», — говорит президент.

12.13 «Ситуация в сфере демографии чрезвычайная, нужно это признать. Сбережение народа России — наш высший приоритет, этим определяются все положения обновленной Конституции», — президент переходит к демографическим вопросам.

К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет. Сейчас же фиксируется даже некоторое снижение этого показателя, с сожалением замечает Путин.



12.12 «На протяжении всей истории наш народ преодолевал испытания благодаря своему единству... Духовные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сильнее».

12.10 «Выдержку проявили граждане, сохранявшие изматывающие, но необходимые меры предосторожности», — говорит Путин.

12.09 Маски в зале все-таки надели не все.

12.07 Путин под общие аплодисменты благодарит медработников. «Хорошо помню, когда приехал в больницу в Коммунарке, нужно было своими глазами увидеть, в каких условиях работают медработники», — говорит президент. Медработники находятся и в зале — под общие аплодисменты звучит благодарность им, а также разработчикам вакцины, производителям медизделий и многим другим.

12.06 «Мы имели дело с абсолютной неопределенностью», — так Путин охарактеризовал начало пандемии. Число заболевших постоянно росло, больницы были переполнены, сообщали об угрозе нехватки кислорода, аппараты ИВЛ и СИЗы распределялись буквально поштучно, с полок магазинов пропадали товары — так Путин вспоминает эти дни.

12.05 Послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам — здравоохранения, социальной политики, экономики. Но прозвучат и несколько слов по вопросам внешней политики, говорит Путин.

12.05 Послание началось.

12.01 Всех гостей в зале Манежа попросили занять свои места. К слову, до мероприятия в зале провели полную дезинфекцию, на каждом стуле — запасная маска.

11.55 Напомним, что чуть более года назад прозвучало одно из наиболее значимых посланий Путина за всю историю. Вот краткий список изменений в жизни страны, которые произошли после него:



внесены поправки в Конституцию;

маткапитал при рождении первого ребенка;

выплаты на детей от 3 до 7 лет;

бесплатное горячее питание для детей 1—4 классов;

доплаты классным руководителям.

11.50 65% россиян знают или слышали о предстоящем оглашении послания президента Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, говорится в исследовании ВЦИОМ. При этом 87% из них намерены смотреть это послание.

78% опрошенных хотят услышать от Владимира Путина решение актуальных проблем и ответы на текущие вопросы. По мнению каждого второго респондента, президенту стоит уделить внимание в равной мере вопросам внутри страны и вопросам внешней политики. Более трети опрошенных (37%) заявляют, что лучше сконцентрировать внимание на вопросах внутренней политики.

11.45 Послание пройдет сегодня в московском выставочном зале «Манеж», начало ожидается в 12.00. В зале в это время будут присутствовать члены обеих палат парламента и губернаторы.

Сам Путин ранее говорил, что в послании озвучит темы по социальной сфере и инфраструктурному развитию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал послание как «постковидное» и сказал, что оно будет направлено на развитие после пандемии. В нем будут отражены системные меры поддержки, которые помогут перейти от проседания экономики в «коронакризис» к развитию.

ТАСС сообщает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на уличных экранах по всей стране по инициативе Общероссийского народного фронта.

11.45 Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что новая программа госрасходов, которую озвучит Путин, может включать в себя расходы на инфраструктуру (железные дороги, мосты и порты) и льготы для компенсации падения доходов граждан. Чтобы найти средства на это, правительство рассматривает несколько вариантов: изъятие средств из Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила, перенаправление средств из других проектов и повышение налогов.

Ранее Reuters также сообщал, что в преддверии выборов правительство готовит пакет социальных мер поддержки на сумму в 500 млрд рублей (официальный Кремль впоследствии опровергал эту информацию) — если информация издания подтвердится, эти меры также могут прозвучать в послании.

Работа над финансовым обоснованием послания, по данным Bloobmerg, велась в высокотехнологичном помещении, расположенном под землей на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки, который участники этого процесса называли «бункером».