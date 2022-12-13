Строительство трассы М-12 до Тюмени завершат до конца 2024 года

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Строительство трассы М-12 до Тюмени планируют завершить до конца 2024 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, отвечая на соответствующий вопрос президента России Владимира Путина.

— Хотим запустить до конца 2024 года. Там напряженно, там надо нам для трех населенных пунктов делать объезд. Проектно-сметная документация ведется. Это новая дорога плюс расширение существующей. Я думаю, что у нас все получится, — сказал Хуснуллин.

1 декабря Хуснуллин отчитался о проделанной на трассе М-12 работе. По его словам, дорожники уже выполнили план по укладке асфальта на этот год:

— Дорожное покрытие есть уже на 570 км трассы, а это более 70% трассы. В следующем [году] рассчитываем пустить движение по всему ходу трассы до Казани.

Напомним, «Автодор» выставил на торги два земельных участка в Татарстане, предназначающихся под сервисные точки вдоль трассы М-12. Согласно тендерам, опубликованным на торговой площадке компании, стартовая цена их аренды составляет 590 млн рублей.

О том, что в 2023 году планируется досрочно открыть движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани, в середине ноября сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Запуск трассы обеспечит разгрузку М-7 и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов.

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Маргарита Головатенко