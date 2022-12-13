«Ряд резидентов «Иннополиса» с иностранным финансированием столкнулись с трудностями»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (на снимке Ренат Халимов крайний слева)

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов ответил на вопрос «Реального времени» о ситуации с компаниями, которые существовали за счет иностранного финансирования:

— Ряд компаний, у которых были зарубежные заказчики, столкнулись с трудностями, в том числе и с денежными переводами, и заказчики стали некоторые отказывать. Но в основном больше 90% решений были ориентированы на российский рынок, — сказал он.

Как отметил Ренат Халимов, в ОЭЗ «Иннополис» делали упор чаще на российские компании, нежели на иностранные, а потому большого оттока иностранных предприятий из города не наблюдается. Те же, кто работал с зарубежными заказчиками, в итоге нашли способы, как сохранить свои рынки сбыта.



— Наверное, это наше отличие от «Сколково», где очень много международных компаний, вот они почувствовали серьезный отток. Тогда мы думали, что это нехорошо и надо активно привлекать иностранных инвесторов, и даже начали эту работу. Сейчас мы поняли, что угадали с тем, что давали лучшие условия именно российским предприятиям, — добавил спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (на снимке Ренат Халимов)

Также он ответил на вопрос о группе компаний «Миркод». Как стало известно «Реальному времени», она занималась биотехом и оказалась на грани краха. В результате разрыва отношений России со странами Запада бизнес оказался обезглавлен — центральный офис, источник финансирования, теперь находится в недружественной стране.

— Мы их состыковали с несколькими фондами, которые работают на зарубежных инвестициях. Понятно, что у них там было условие организации юридического лица и в принципе бизнеса за пределами России. Они сейчас эти переговоры ведут. Команда сохранена. Большая часть находится в Казани. Это спин-офф. То есть отдельное направление от основного юридического лица, — сказал Халимов.

По словам гендиректора, компаний, оказавшихся в подобной ситуации, менее 3%. Это меньше 10 предприятий из 336.



В 2022 году Иннополис получил гранты на общую сумму 286,5 млн рублей. Из них 59,8 млн рублей приходится на Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

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Айрат Назипов, Максим Кокунин