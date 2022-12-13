Уроженец Казани возглавил ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»

Уроженец Казани Наиль Гиниятов стал генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Приказ о назначении подписан в Минпромторге России, сообщает пресс-служба предприятия.

Наиль Гиниятов родился в 1979 году в Казани. Он получил несколько высших образований, в том числе в Казанском национальном исследовательском технологическом университете со степенью магистра. Закончил аспирантуру по специальности «химическая технология».

На крупных предприятиях боеприпасной отрасли России Наиль Гиниятов работает с 2004 года. В 2020-м его назначили заместителем генерального директора Завода имени Я.М. Свердлова по коммерческим вопросам.

Фото: sverdlova.ru (1916 года)

Завод имени Я.М. Свердлова построен в 1916 году в Дзержинске (Нижегородская область). Каждый второй снаряд и каждая третья авиабомба, изготовленные в СССР, были выпущены этим предприятием. За это завод в 1945 году наградили орденом Красного Знамени. Сейчас это градообразующее предприятие города, которое входит в военно-промышленный комплекс России.

Наиль Гиниятов на посту гендиректора Завода имени Я.М. Свердлова сменил Юрия Шумского, который занимал эту должность с 2020 года. По сообщениям СМИ, он задержан за взятку.

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Айрат Назипов