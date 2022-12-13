В аппарате Чернышенко рассказали, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована

Установка умных счетчиков не повлечет за собой повышение платежей на ЖКУ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Благодаря развитию системы «умных» приборов учета в сфере ЖКХ произойдет существенный экономический эффект. На сегодняшний день 6% компаний внедряют технологии искусственного интеллекта в сферу ЖКХ. Ожидается, что это способствует обновлению инфраструктуры и снижению рисков аварий.



— Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков, — рассказали в аппарате Чернышенко.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане по итогам января — октября 2022 года вырос объем жилищных и коммунальных услуг, оказанных населению. В общей сложности он составил 69,257 миллиарда рублей.



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Диана Фатыхова