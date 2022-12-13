МВД Белоруссии: в Литве и Польше создают военизированное формирование

На территории Литвы и Польши создается военизированное экстремистское формирование «Посполитое решение» и входящих в него структурных подразделений — «хоругвей». Об этом говорится в телеграм-канале МВД Беларуси.

— Указанные образования, действуя совместно с экстремистскими формированиями «BYPOL», мобилизационный план «Перамога» и «Объединенный переходный кабинет», проводят работу по организации посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь, — сказано в публикации.

Фото: flickr.com

Также сообщается, что стратегия создателей данного экстремистского формирования подразумевает подготовку ее участников. В их число войдут беглые преступники, представители диаспор и студенты, которые обучаются за рубежом.

По замыслу создателей, все участники формирования должны будут вернуться в Беларусь и сформировать «пятую колонну». Она будет заниматься агентурной, террористической и диверсионной работой.

Помимо этого, организацию планируют использовать в целях дестабилизации обстановки в Белоруссии в период проведения электоральных компаний 2024—2025 годов.

В октябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о введений на территории республики режима контртеррористической операции. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в Литве, Польше и Украине началась подготовка боевиков. Белорусский лидер отметил, что она состоит из числа белорусских радикалов, а их заявленная цель — проведение организаций военного мятежа, диверсий и терактов на территории республики.



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Антон Гаврилов