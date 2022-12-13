В России завершилась прививочная кампания против гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прививочная кампания против гриппа в России завершена. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «РИА Новости».

По словам главы ведомства Анны Поповой, вакцинироваться от гриппа уже поздно.

По данным Роспотребнадзора, на 12 декабря в стране от гриппа привито 51,3% от численности населения. Десять дней назад показатель оценивался в 49,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занимает 62-е место в рейтинге регионов России по проценту привитых от гриппа — вакцинировано 46,8% от численности населения. За десять дней республика поднялась на 12 строчек.



В лидерах по проценту привитых от гриппа Тыва (63,1%), Ханты-Мансийский (62,1%) и Чукотский автономные округа (61%), Чечня (60,5%) и Санкт-Петербург (60,4%). Антилидерами признаны Хабаровский край, Хакасия и Мурманская область.



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Татьяна Демина