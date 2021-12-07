Итоги дня: саммит Путина и Байдена, стрельба в МФЦ, Верховный суд РТ отклонил иск об отмене QR-кодов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 декабря.
- Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводят саммит — встреча двух лидеров началась в 18 часов по мск и проходит, как и анонсировалось, по видеосвязи. Трансляция переговоров не ведется. Президенты поприветствовали друг друга, Байден при этом выразил сожаление, что не увидел Путина на саммите G20, и заявил, что надеется на очную встречу в будущем. Пока неизвестно, какие вопросы обсуждают два лидера. В Кремле анонсировали темы внутриполитической ситуации на Украине, деятельности НАТО и соблюдения договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. Пресс-секретарь Путина заверял, что российский президент не планирует предлагать присоединиться к «нормандской четверке». Встреча лидеров двух стран продлилась два чуть более двух часов.
- Перед встречей с Байденом Путин сделал несколько заявлений. В частности, он указал на полное восстановлении рынка труда в стране и отметил, что необходимо добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5%. Основной проблемой России глава государства назвал инфляцию. Он поставил задачу в следующем году вернуть ее к целевому уровню в 4%.
- Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска против введения QR-кодов. На судебное заседание несколько истцов явились в полосатых рубашках в знак протеста против ограничений, которые, по их мнению, нарушают несколько статей Конституции России и ряд федеральных законов. Заявители намерены обжаловать это решение в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.
- Тем временем Верховный суд Марий Эл зарегистрировал иск против главы республики Александра Евстифеева из-за действующих в регионе антиковидных ограничений. Истец — глава местного отделения партии «Родина» Андрей Смышляев считает, что ограничения противоречат Конституции РФ, федеральным законам, в том числе Гражданскому кодексу РФ.
- В Москве 45-летний бывший военный устроил стрельбу в МФЦ — жертвами трагедии стали два человека. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Среди пострадавших ребенок — 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за маски — он отказался ее надеть. По информации источников, стрелок находится в неадекватном состоянии, а на допросе говорил «про пандемию и мировой заговор». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Известно, что обезвредившего и задержавшего стрелка полицейского представят к награде.
- В Казани возбудили уголовное дело по факту истязаний маленькой девочки, которую на видео избивала родная мать. События на видео, попавшем в Сеть, произошли 1 декабря. Женщина в пьяном состоянии жестоко избила полуторагодовалую дочь. Дело на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка задержала полиция после того, как ее «сдала» свекровь. Сейчас ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков. Мать девочки извинилась и признала свою вину. Она объяснила, что избила ребенка из-за конфликта с мужем. Дело находится на особом контроле у прокуратуры Татарстана.
- Россияне могут привезти омикрон-штамм коронавируса из 50 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пока в стране выявлено лишь два случая заражения им. Как отметил Путин, пока рано рассуждать о том, насколько опасен новый штамм COVID-19. При этом он обратил внимание на то, что некоторые специалисты говорят, что он не такой вредный, как считалось изначально.
- Из-за распространения штамма «омикрон» прибывающие в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини, а также Гонконга будут обязаны соблюдать карантин две недели. Требование начнет действовать уже с завтрашнего дня.
- Роспотребнадзор также опубликовал документ о сокращении срока действия ПЦР-теста. Теперь он действителен только 48 часов, а не 72, как предусматривалось ранее.
- Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов в должности генерального директора возглавил АО «УК «ТАИФ». Председателем совета директоров АО «УК «ТАИФ» избран Рустем Сультеев, который продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первого заместителя.
- Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Так, в следующем году прогнозируемый общий объем доходов составляет 25 трлн рублей, а общий объем расходов оценивается в 23,6 трлн рублей. В 2023 году доходы бюджета должны составить 25,5 трлн рублей, расходы — в 25,2 трлн рублей.
- В Казани возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после отравления двух супругов угарным газом в квартире по ул. Короленко. По предварительным данным, смерть наступила 4 декабря. Их тела обнаружили родственники.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» — документом предусмотрена индексация материнского капитала по фактической инфляции с 1 февраля 2022 года. Размер маткапитала станут пересматривать ежегодно, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством страны.
- Татарстан получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Вознесенского тракта в Казани. Новая дорога обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 «Волга».
- За январь — октябрь 2021-го жители Татарстана получили свыше 54,8 тысячи ипотечных кредитов — это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем выданной ипотеки за те же 10 месяцев превысил 137,9 миллиарда рублей. Это больше, чем за весь прошлый год.
- В Татарстане реализуется программа догазификации населенных пунктов. На нее выделено 4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей — средства Татарстана и 2,3 миллиарда — федеральные. На сегодняшний день от татарстанцев поступило более 6,5 тысячи заявок на догазификацию. Подробности — в материале «Реального времени».
- Декабрь, возможно, продолжит ноябрьскую тенденцию и окажется теплее нормы, сообщил профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Январь ожидается в пределах климатической нормы, порядка -12 градусов. Февраль — примерно -10 градусов. Подробный прогноз — в материале «Реального времени».
- При этом уже завтра в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ледяной дождь, снежные заносы на дорогах и сильную гололедицу. Кроме того, ожидается ветер порывами до 17 м/с, гололед и кратковременная метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. На дорогах снежная каша.
- Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс анонсировал масштабную трансформация российской экономики в рамках энергоперехода в ближайшие три десятилетия. Ожидается пересмотр всех базовых принципов электроэнергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительстве и быта.
- Новым гендиректором Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» назначен Владимир Гинсбург — бывший глава «Казанского электротехнического завода». На этом посту он сменил Алексея Белых, который руководил КВЗ с декабря 2020 года.
- Минтруд России предлагает ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации. Глава ведомства Антон Котяков добавил, что индексация пенсий в следующем году заложена на 5,9% согласно федеральному бюджету. Если фактическая инфляция будет выше этого показателя, разрыв нужно будет компенсировать, считает он.
- Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот американской стороной зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Посольство страны в США считает случившееся политической манипуляцией. МИД Китая призвал США отказаться от политизации спорта и дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады.
- Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. На Украине ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов во время войны и военных преступлениях.
- В Татарстане с января 2022 года увеличат зарплату учителям, сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Кроме того, повысятся стимулирующие и компенсационные выплаты в соответствии с процентным соотношением.
- В Перми суд продлил арест Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в местном вузе в сентябре этого года. Он пробудет под стражей до 20 февраля 2022 года. Заседание проходило без личного участия обвиняемого — он проходит стационарную судебную психиатрическую экспертизу.
- Утром в Казани три дома по ул. Отрадной остались без теплоснабжения. Виной тому стало повреждение теплотрассы. Тепло в дома №10, 14 и 18 подали после полудня.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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