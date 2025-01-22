В Казани появился новый ФК «Алга» от пока еще владельца многострадального «Сокола»

У директора Urban University нашелся еще один футбольный клуб

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе казанский футбольный клуб «Сокол», который позиционирует себя как первую частную команду в Татарстане, снова выставили на продажу на «Авито» — онлайн-университет Urban University прекратил финансирование спустя чуть более полугода после покупки ФК. Как выяснило «Реальное время», директор ООО «Эдэкс» (юрлицо Urban University) Тимур Калимуллин пока остается владельцем и президентом «Сокола». Вместе с тем стало известно, на него зарегистрирован еще один футбольный клуб. Подробнее — в материале «Реального времени».

Загадочный «Алга»

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Алга» (с татарского — «Вперед») была создана в ноябре 2024 года, через несколько месяцев после прихода Urban University в «Сокол». В качестве отрасли указана деятельность спортивных клубов. Местом базирования команды значится торговое здание по Сибирскому тракту, в котором расположены строительные магазины. Президентом и владельцем «Алги» выступает Тимур Калимуллин.

Других подробностей нового проекта пока нет. В компании Urban University не ответили на запрос «Реального времени». Пресс-атташе «Сокола» Александр Егоров заявил изданию, что впервые слышит о новом клубе.

— Я от вас эту информацию узнал, потому что об этом не было никакого разговора, так что по этому поводу я прокомментировать ничего не могу, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Перед тем как эта сделка о смене учредителей состоялась, мы со своей стороны очень тщательно проверяли эту компанию»

История профессионального футбольного клуба «Сокол» из Казани началась в 2018 году с дворовой команды. Он позиционирует себя как «первый частный профессиональный футбольный клуб столицы Татарстана», является чемпионом республики, обладателем Кубка МФС «Приволжье» и Кубка РТ 2023 года. В прошлом году «Сокол» дебютировал в профессиональном футболе — в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. Клуб выступал в группе 4 подгруппы Б (и в итоге занял четвертое место).

Однако вскоре после начала сезона «Сокол» прогремел в медиапространстве — в начале июля команду выставили на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей вместе с инвентарем и экипировкой.

— Уже перед стартом сезона [в апреле] было очевидно и понятно, что предыдущий спонсор, группа компаний «Сокол», не сможет продолжать спонсировать в полном объеме футбольный клуб. Мы приняли решение в режиме сверхэкономии зайти в сезон, поскольку не выполнить нашу миссию, которая заключалась в том, чтобы сделать наших ребят профессионалами, мы не могли. В течение всего первого круга мы продолжали поиски нового генерального партнера и, в последний момент решив прибегнуть к площадке «Авито», выложили это объявление, — объяснил такое решение исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев. — Никто не падал духом, все продолжали работать. Понятно, что от матча к матчу находить какую-то мотивацию для выхода на поле и уж тем более для того, чтобы побеждать, было все труднее и труднее, но с этим справлялись до самого последнего момента, я считаю. И, даже несмотря на то, что в последнем туре первого круга был проигранный матч барнаульскому «Динамо», речи об отсутствии какой-то мотивации у футболистов мы вести не можем.

— В последний момент решили прибегнуть к площадке «Авито», выложили это объявление, — объяснил такое решение исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спонсор нашелся довольно быстро, спустя два дня.

— Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить. Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов. Они должны составлять костяк клуба, — говорил основатель и спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Но назвали спонсора не сразу, только ближе к концу июля. Речь, конечно, об Urban University. На пресс-конференции Ильгиз Гараев говорил, что нового владельца тщательно проверяли:

— Перед тем как эта сделка о смене учредителей состоялась, мы со своей стороны очень тщательно проверяли эту компанию — и руководство, и я, и служба безопасности. Были изучены все финансовые документы, бухгалтерские отчетности за все периоды этого года. Все это позволило нам сделать выводы о финансовой состоятельности данной компании, и мы вышли на эту сделку.

Urban University сразу погасил задолженность клуба перед ФНЛ и пригласил Сергея Рыжикова на пост главного тренера. Спойлер: тот надолго не задержался и в сентябре покинул команду. Агент прославленного вратаря «Рубина» говорил, что владельцу не понравилось интервью тренера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается Тимура Калимуллина, Ильгиз Гараев описал его как «идейного вдохновителя».

— У него есть огромное желание и горят глаза для того, чтобы сделать этот клуб успешным, не только в спортивной его составляющей, но и успешным медийно. И здесь мы сошлись во мнении, что мы хотим попробовать сделать новую народную команду. Мы начнем выдавать интересные вещи уже совсем скоро, — подчеркнул он.

«Впереди предсезонный турнир в Нижнем Новгороде с 10 по 15 февраля, и команда планирует ехать»

Urban University действительно активно начал свой период в клубе — разыгрывал IPhone, звал звезд на матчи и даже искал таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки. Но это не помогло — 20 января клуб снова выставили на продажу через «Авито» с повышением цены на 300 тыс. — до 5,6 млн рублей. В пресс-службе клуба заявили, что руководство Urban University приняло решение о продаже клуба из-за финансовых трудностей, которые ставят под угрозу основную деятельность компании. Несмотря на это, сотрудники и игроки ФК «Сокол» выразили благодарность президенту и владельцу клуба Тимуру Калимуллину за поддержку в сложные времена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продажей клуба занимается Ильяс Миннивалиев, но дело в этом направлении пока не движется, заявил пресс-атташе «Сокола» Александр Егоров. Сейчас команда продолжает готовиться к новому сезону. «Впереди предсезонный турнир в Нижнем Новгороде с 10 по 15 февраля, и команда планирует ехать».

— Кого угодно это может подкосить, — заявил он, говоря о продаже клуба. — Ребята «Сокола» прошли уже в прошлом году что-то подобное. Если вы помните, в апреле, за два дня до первого тура, было объявлено, что команда снимается с соревнований. Но тем не менее мы как-то выжили благодаря тому, что ребята очень хотели играть, нашли в себе какие-то внутренние силы. Я не знаю, может быть, высшие силы нам помогли завершить сезон 2024 года. Все в команде надеются, что ситуация разрешится положительно. Мы тренируемся, хотя все уже в курсе ситуации, естественно.

Продажей клуба занимается Ильяс Миннивалиев, но дело в этом направлении пока не движется, заявил пресс-атташе «Сокола» Александр Егоров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Егорова, некоторые футболисты, которые были на просмотре, уже покинули расположение «Сокола»: «Работаем с теми, кто остался».



— Все ребята, которые сейчас тренируется, планируют оставаться. Более того, я вам скажу, что у «Сокола» появились два новичка.