В Татарстане прокуратура взяла под особый контроль дело против матери, издевавшейся над дочерью

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по факту истязаний маленькой девочки, которую на видео избивала ее мать. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уголовное дело было возбуждено 2 декабря 2021 года органом дознанием МВД. В настоящее время решается вопрос об изъятии и передаче дела в производство регионального управления Следственного комитета, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание).

Фото: прокуратура РТ

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязаний ребенка, которого на видео избивала мать. Было установлено, что события, запечатленные на видео, происходили 1 декабря 2021 года в Казани по улице Проспект Победы. Пьяная женщина избила полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на камеру. Сейчас ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков.









Дарья Акимова