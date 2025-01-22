На аукционах в Татарстане продали лесные насаждения на 62,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане прошло 15 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такие данные на итоговой коллегии Минлесхоза республики озвучил глава ведомства Равиль Кузюров.

По его словам, на аукцион выставили 1,3 млн куб. м лесных насаждений на общую сумму 439 млн рублей. Предприниматели приобрели 216 тыс. куб. метров, заплатив 62,7 млн рублей.

Подведомственные Минсельхозу учреждения за отчетный период заработали более 1 млрд рублей от реализации древесины, пиломатериалов, оказания услуг в области лесного хозяйства. Доходы в бюджеты всех уровней за использование лесов Татарстана составили 507,7 млн рублей, в том числе в бюджет республики — более 133 млн.

Напомним, в 2023 году объем доходов подведомственных Минлесхозу бюджетных учреждений составил 937,6 млн. В бюджетную систему за использование лесов тогда поступило 490 млн рублей.



Галия Гарифуллина