Бизнесмены не спешат покупать у Минлесхоза Татарстана лесные насаждения

Татарстан в 2024 году выставил на продажу 1,3 млн куб. м лесных насаждений стоимостью 439 млн рублей, однако удалось выручить только 62,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минлесхоз реализовал лишь 16,6% лесных насаждений от плана

Расчетная лесосека в Татарстане составляет 2,2 млн куб. м в год — таков допустимый объем изъятия древесины. Ее подавляющая часть — 81,2% — состоит из мягколиственных пород. Еще 13% приходится на хвойные насаждения, а 5,8% — на твердолиственные. Такие данные на итоговой коллегии Минлесхоза республики озвучил глава ведомства Равиль Кузюров.

Реальное время / realnoevremya.ru

В прошлом году лесосека была освоена в объеме 600 тыс. куб. метров. Основным потребителем древесины по-прежнему остается резидент ООЭ «Алабуга» — турецкая компания «Кастамону». Минлесхоз Татарстана провел 15 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для малого и среднего бизнеса. На продажу выставили 1,3 млн куб. м лесных насаждений на общую сумму 439 млн рублей. Однако предприниматели приобрели лишь 216 тыс. куб. метров за 62,7 млн рублей.

Годом ранее на 12 аукционах выставили почти 1,3 тыс. лотов лесных насаждений в объеме 1,105 млн кубов на сумму 249 млн рублей. Реализовать удалось 382 лота в объеме 271 тыс. кубов за 57 млн рублей.



Реальное время / realnoevremya.ru

Всплеска интереса МСП не наблюдалось и в 2019—2022 годах. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в 2021-м: тогда ведомство реализовало 47% выставленных на продажу насаждений.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки в прошлом году провели на площади, превышающей 8,5 тыс. га. Объем заготовленной ликвидной древесины составил 280 тыс. куб. метров. Для собственных нужд граждан предназначены 50 тыс. куб. метров (2% от расчетной лесосеки). Малым и средним бизнесом заготовлено 270 тыс. (12%), а арендаторами — 96 тыс. кубических метров (4%).

Татарстан предлагает разрешить лесхозам участвовать в аукционах

На фоне низкого интереса к приобретению лесных насаждений у бизнеса Татарстан продолжает работу над законопроектом, который позволит участвовать в аукционах и лесхозам. Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» Минлесхоза республики подготовил совместно с Минприроды страны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эта работа ведется не первый год. Законопроект приняли в первом чтении в ноябре 2024-го, подчеркнул Кузюров. На сегодняшний день разрабатываются поправки.

— При утверждении данного законопроекта будет возможность реализации механизма последующего участия на аукционах лесхозов, тем самым увеличится освоение расчетной лесосеки. Законопроект позволит создать условия для более эффективной экономической деятельности лесхозов, при этом позволит увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату работников учреждений, увеличить поступление налоговых платежей во все уровни бюджетной системы, — рассказал глава Минлесхоза республики.



Галия Гарифуллина