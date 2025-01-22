Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну

Фото: Екатерина Петрова

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сыграла ключевую роль в победе во Второй мировой войне и об этом нельзя забывать.

— Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Стоит отметить, что, по данным Минобороны России со ссылкой на статистические исследования конца 1980-х годов, в Великой Отечественной войне погибло 26,6 млн человек. Эти потери включают убитых в бою, умерших от ран и болезней военнослужащих и партизан, погибших мирных граждан, военнопленных и других.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Заявление Трампа контрастирует с его высказываниями в мае 2020 года, когда он назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув роль Советского Союза. Тогда российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.

Ранее, в сентябре 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон удачно использовал итоги Второй мировой войны для расширения влияния доллара.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. На парад в Москве по случаю этой годовщины российский лидер Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также лидеров всех стран СНГ и их войска.

Рената Валеева