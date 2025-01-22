Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о военных базах

Фото: Динар Фатыхов

Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о дальнейшем присутствии российских военных баз на территории страны, однако окончательный формат сотрудничества пока не определен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на нового главу оборонного ведомства Сирии Мархафа Абу Касру.

По словам министра, переговоры ведутся канцелярией президента в сотрудничестве с МИД.

— До сих пор окончательный формат не ясен, и мы не получили указаний от канцелярии президента относительно сотрудничества с российским государством, — отметил Абу Касра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могут стать предметом переговоров с новыми властями страны.

Напомним, в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Рената Валеева