Путин и Байден начали онлайн-саммит

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали онлайн-саммит.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден обсудят вопросы, которые находятся на повестке дня. Это напряженная ситуация на Украине и деятельность НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча, вероятно, будет продолжительной.

Накануне видеозвонка президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена Вашингтон выступил с заявлением, в котором рассказал о рассмотрении новых санкций в отношении РФ.

Маргарита Головатенко