Глава МВД России представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ

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Полицейского, обезвредившего и задержавшего стрелка в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Решение о внесении представления о госнаграде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

Действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, отметила Волк.

По данным источника ТАСС, устроивший стрельбу в МФЦ заранее спланировал нападение.

По предварительной информации, мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за маски — он отказался ее надеть. Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По данным СМИ, мужчина стрелял из пистолета. Саперы не обнаружили в сумке задержанного взрывных устройств.

Маргарита Головатенко