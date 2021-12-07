Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава МВД России представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ

18:27, 07.12.2021
Глава МВД России представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ
Фото: кадр видео

Полицейского, обезвредившего и задержавшего стрелка в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решение о внесении представления о госнаграде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

Действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, отметила Волк.

По данным источника ТАСС, устроивший стрельбу в МФЦ заранее спланировал нападение.

По предварительной информации, мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за маски — он отказался ее надеть. Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По данным СМИ, мужчина стрелял из пистолета. Саперы не обнаружили в сумке задержанного взрывных устройств.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также