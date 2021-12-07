«Бесплатная» газификация в Татарстане: 222 км газопроводов, заявительный характер, 80 тысяч рублей за врезку

В Татарстане программой планируется охватить 18 тысяч домовладений в течение трех лет

«Догазификация — это наша социальная обязанность, а не бизнес-проект. Если подадут 18 тысяч заявок — обеспечим. Если будет больше — значит, будем больше [прокладывать], — так обещал довести голубое топливо до каждого удаленного дома в Татарстане генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. На предстоящие 2021—2023 годы выделено 4 млрд рублей, но, скорее всего, программа продлится и после 2023 года, предположил он. Но важно понимать, что программа носит заявительный характер, а значит, скорость газификации зависит от активности самих граждан. Пока наиболее проблемными районами считаются Тукаевский район РТ и казанская зона.

Обделенных газом не будет

— Программа догазификации жилых домов будет идти общим фронтом по территории всей республики, а не так, что сначала делаем только Тукаевский район и казанскую зону, а остальные подождут, — заявил сегодня на брифинге гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Описывая маршруты «путинской» программы догазификации населенных пунктов, он сообщил, что в целом ею планируется охватить 18 тысяч домовладений в течение трех лет — до 2023 года включительно. Называть конкретные районы прокладки распределительных сетей для доставки голубого топлива он не стал, так как объемы работ зависят от пакета собранных заявок.

— Сегодня идет первый период, чтобы понять и оценить масштабы работы и удовлетворить самые «кричащие» потребности. Там, где люди испытывают серьезное снижение качества жизни от отсутствия такого современного экономичного топлива, как природный газ, — заявил Усманов. По его оценке, наиболее проблемными территориями в этом плане являются Тукаевский район и казанская зона.

Усманов напомнил, что программа догазификации была объявлена президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию — она должна быть реализована в ближайшие три года.

«Программа догазификации жилых домов будет идти общим фронтом по территории всей республики, а не так, что сначала делаем только Тукаевский район и казанскую зону, а остальные подождут», — заявил Рустем Усманов. Фото: tatarstan.ru

По словам спикера, в Татарстане на догазификацию за три года планируется направить около 4 миллиардов рублей. Из них 1,7 млрд рублей — средства, получаемые от спецнадбавки при передаче газа потребителям, то есть средства республики, и 2,3 млрд рублей — средства единого оператора газификации России, которым является ООО «Газпром газификация». ООО «Газпром трансгаз Казань» определено единственным исполнителем программы.

Ориентир на 18 тысяч заявок

— Догазификация подразумевает подключение домовладений к уже имеющимся внутрипоселковым газопроводам. Принципиальное отличие догазификации в том, что теперь потребитель за эту работу не вносит свои деньги, — уточнил Усманов. Главным ориентиром программы остается задача удовлетворить 18 тысяч потенциальных заявок на догазификацию.

— Это те наши заявки, которые мы собрали вместе с руководителями муниципальных образований. Должно быть построено и введено в эксплуатацию более 1,2 тысячи км газопроводов. В результате уровень газификации рассчитываем получить в 99,8%. Это очень высокий показатель, один из самых высоких в России, — заявил спикер.

«Газпром трансгаз Казань» в этом году планирует построить 222 км газопроводов, подключить 4 тысячи земельных участков и освоить 1 млрд 119 млн рублей. Правда, это результаты газификации с учетом республиканской программы, которая продолжает действовать наряду с федеральной.

В будущем году по федеральной программе объемы будут скромнее. Так, планируется проложить 161 км сетей, подвести газ к 2 800 участкам и освоить 596 млн рублей. Чтобы ускорить работы, оператор программы в Татарстане определил несколько подрядчиков, закрепив за каждым зону ответственности. Кроме того, достигнута договоренность с «Транснефтью» о бесплатном пересечении газотранспортных коммуникаций.

Хотя план на 18 тысяч заявок, фактически поданы всего 6,5 тысячи. В этом году есть договоры примерно на 1 тысячу домов.

«Газпром трансгаз Казань» в этом году планирует построить 222 км газопроводов, подключить 4 тысячи земельных участков и освоить 1 млрд 119 млн рублей. Фото: kazan-tr.gazprom.ru

Правда, бесплатное подключение к газу возможно только до дома, а за врезку в дом придется заплатить примерно 80 тысяч рублей. Возможно, что в будущем и эта плата будет переложена на оператора программы, предположил Усманов.

На брифинге он с уверенностью заметил, что реализация программы может продолжиться и после 2023 года.

«Скорее всего, руководство страны и правительство примут решение о продлении», — отметил Усманов. По его словам, догазификация — это наша социальная обязанность, а не бизнес-проект. «Если подадут 18 тысяч заявок — обеспечим. Если будет больше — значит, будем больше [прокладывать]», — заключил он.