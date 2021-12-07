Президент России подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2044 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в 2022 году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 25 трлн рублей. Общий объем расходов федерального бюджета составляет 23,6 трлн рублей. В 2023 году доходы бюджета оцениваются в 25,5 трлн рублей, расходы — в 25,2 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера глава РФ утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Пока МРОТ равен 12 792 рублям.

Диана Жиленкова