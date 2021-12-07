Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции
Госдума России сегодня приняла в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающую с 1 февраля 2022 года индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Об этом сообщил ТАСС.
Поправку предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Согласно действующему законодательству, размер маткапитала пересматривается каждый год с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Теперь, после принятия поправки, с 1 февраля 2021 года размер маткапитала станут пересматривать ежегодно, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым российским правительством.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что маткапитал с 2007 года получили 12 млн россиян. В 2022 году выплата маткапитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей.
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