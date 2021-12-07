«Декабрь, как мы ожидаем, продолжит ноябрьскую тенденцию»: какой будет грядущая зима в Татарстане

«Январь ожидаем в пределах климатической нормы, порядка -12 градусов. С февралем все достаточно просто»

Фото: Максим Платонов

Специалисты, изучающие климат, продолжают расходиться во мнениях. Точки зрения разнятся от уверенности в глобальном потеплении до утверждения, что планета скатывается к новому ледниковому периоду. Конечно, очень интересно, что ждет Землю лет через 50—100, но хотелось бы и знать, какой будет наступившая зима. Эти вопросы, как перспективные, так и краткосрочные, стали темой пресс-конференции, посвященной осенним катаклизмам и предстоящей зиме, с участием заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева и доцента той же кафедры Тимура Аухадеева.

В Татарстане темпы роста температуры выше, чем в среднем по России



Сторонники глобального потепления убеждены в реальности влияния человеческого фактора на климат. Действительно, измерения средней температуры по планете показывают ее устойчивое повышение. Если исключить антропогенное влияние, то крайне сложно назвать причину этого явления. Бурный рост выброса парниковых газов имеет место, и этот рост дает человеческая деятельность. Противники глобального потепления указывают на отсутствие строгих доказательств влияния углекислоты и метана на парниковый эффект, а также на тот простой факт, что достаточно мощное извержение вулкана может по выбросам превзойти все негативное воздействие промышленности.

Помимо этого, мы еще плохо изучили способность природы к самовосстановлению. Таким образом, по мнению весьма компетентных ученых с мировым именем, идея глобального потепления не более чем следствие промышленной политики и эгоцентризма человечества, уверовавшего в свою доминирующую роль. К слову сказать, ученые, развивающие теорию глобального потепления, не менее компетентны, нежели их оппоненты. Вернемся к пресс-конференции.

— В этом году представители более 200 государств мира собрались на 12 дней в шотландском городе Глазго, где одним из главных вопросов стали климатические изменения на планете. Разговор шел весьма серьезный, но, насколько я могу судить, никаких конкретных решений принято не было, — заявил профессор Переведенцев.

Переведенцев обратил внимание, что темпы роста температуры по планете не одинаковы: в России рост идет быстрее, чем в среднем по планете, а в Татарстане даже выше, чем в среднем по России. Фото: tatar-inform.ru

Припомнил он и Киотский протокол, международное соглашение по климату, принятое в начале этого века. В обсуждениях протокола Россия принимала активное участие.

— С тех пор прошло уже почти два десятка лет, но мы видим, что температура продолжает расти и этот процесс пока не удается остановить. Современная наука провела красную черту. Сегодня среднегодовая температура составляет 15 градусов. И максимум, который мы еще можем себе позволить, это 2 градуса, как считалось ранее, сейчас планка опущена до 1,5, — обратил внимание Переведенцев.

Затем спикер ответил на вопрос, что мы имеем сегодня:

— Если считать точкой отсчета 1900 год, то средняя температура поднялась на 1,1 градуса. И отметку в полтора лишних градуса можно перейти уже через 20 лет. Фактически скорость повышения температуры — 0,2 градуса за 10 лет.

Переведенцев обратил внимание, что темпы роста температуры по планете не одинаковы: в России рост идет быстрее, чем в среднем по планете, а в Татарстане даже выше, чем в среднем по России. Но самое большое внимание приковано к Арктике, это самый важный для климата регион, именно там наблюдается наибольший рост температуры.

— Очень важный вопрос, почему возможно доверять современным статистическим данным. Сегодня климатологи имеют возможность собирать данные по всей планете, что дает возможность использовать ансамблевый метод. Суть его в том, что собираются данные по 50 ансамблям из разных регионов Земли и уже эти данные усредняются статистически. Озвученный метод, примененный к временному интервалу до конца столетия, говорит о том, что процесс потепления, по всей видимости, продолжается. Что мы ожидаем? Поднимается уровень Мирового океана. Уменьшается уровень осадков, растет накопление почвенных солей, усиливаются опасные гидрологические и атмосферные явления. Сегодня доминирует точка зрения, что причина наблюдаемых изменений — это все-таки антропогенная деятельность, — заключил профессор Переведенцев.

Снег в этом году выпал в Казани раньше обычного. По климатической норме это происходит 17—19 ноября. Фото: Максим Платонов

Ноябрь был депрессивным



Спикеры обратили внимание, что в Татарстане наблюдается нестабильность погоды: очень серьезная нехватка осадков летом, скачки температуры. По их словам, хотелось бы понимать, к чему готовиться если не в ближайшие 50 лет, то хотя бы в предстоящие зимние месяцы. На этот вопрос наука уже может дать достаточно точный ответ в миллиметрах осадков и градусах температуры.

— Этот год по температурному режиму оказался максимально контрастным. Начался он с экстремально холодного февраля, благодаря которому зима попала в десятку самых холодных зим за всю историю метеонаблюдений. Затем начался марафон аномально теплых месяцев, которые недобирали по осадкам. Май в этом году оказался летним месяцем. В июле осадков было выше нормы, что уже не имело компенсаторного воздействия. Если не брать во внимание ноябрь, то мы из месяца в месяц недобирали 100 мм осадков. Ноябрь дал две нормы, но это уже было достаточно поздно, — подвел краткие итоги 2021-го доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Эксперт обратил внимание, что снег в этом году выпал в Казани раньше обычного. По климатической норме это происходит 17—19 ноября.

— В прошедшем ноябре норма достигнута 12-го числа. Но снег уже сошел, что не очень хорошо, так как озимые растения прошли стадию яровизации. Сейчас мы проходим этот период. Если говорить о норме снега, то должно быть порядка 12 сантиметров, но мы имеем только три, в чем виноват обширный западный циклон, пришедший в последней декаде ноября и «укравший» 12 см осадков, — подытожил Аухадеев.

По его словам, максимальная высота снежного покрова на нашей территории достигается обычно к 10 марта. Но, учитывая глобальные явления, можно наблюдать тенденцию к увеличению снежного покрова от года к году.

— Необходимо отметить, что ноябрь был депрессивным и по скачкам давления, и по недостатку солнечного света. Мы получили только треть месячной нормы, — рассказал Аухадеев.

«Ноябрь был депрессивным и по скачкам давления, и по недостатку солнечного света. Мы получили только треть месячной нормы», — рассказал Аухадеев. Фото: tatar-inform.ru

Чего ожидать татарстанцам от первого и последующих месяцев зимы после теплого ноября, рассказал профессор Переведенцев.

— Декабрь, как мы ожидаем, продолжит ноябрьскую тенденцию. А именно окажется теплее нормы. Это примерно -8 градусов. Осадков ожидается чуть выше нормы. Январь ожидаем в пределах климатической нормы, порядка -12 градусов. С февралем все достаточно просто, как и с декабрем, ожидаем параметров в пределах нормы, примерно -10 градусов.

При этом эксперт напомнил, что прогнозы вероятностные, их достоверность — в пределах 70%.

— А что касается ближайших дней декабря, то ожидаем на территории Татарстана потепление, вызванное циклоном, идущим с Балкан. Его главный удар придется на Москву и Московскую область, и нашу территорию заденет теплым фронтом, — подвел итог прогнозу на грядущую зиму Переведенцев.

