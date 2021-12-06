В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Байдена

Московский Кремль раскрыл подробности встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 7 декабря. Саммит проведут посредством защищенной видеосвязи.

— Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Прямого эфира со встречи не запланировано.

Сколько продлится встрече — неизвестно. По словам Пескова, она, вероятно, будет продолжительной.

Путин и Байден обсудят вопросы, которые «шумят» в повестке дня. Это напряженная ситуация на Украине и деятельность НАТО, пишет RT.

На прошлой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Байден на предстоящих переговорах могут поднять вопрос о достижении юридических договоренностей, которые исключают продвижение НАТО на восток в будущем.



Татьяна Демина