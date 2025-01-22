Ушел из жизни заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич

К его 75-летию готовилось присвоение звания заслуженного архитектора России

Фото: Реальное время

Заслуженный архитектор Татарстана, директор архитектурного бюро «Артпроект» Александр Дембич скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

— Не стало Александра Дембича. Не могу поверить, сижу и плачу в аэропорту. Лучший, умнейший, внимательный к человеку и городу, — написала она в своем телеграм-канале. По словам Балтусовой, Дембич скончался внезапно, врачи не смогли его спасти. Она также отметила, что к его 75-летию готовилось присвоение звания заслуженного архитектора России.

Дембич преподавал в КГАСУ, разработал стратегию развития Казани до 2015 года и проект детальной планировки центра столицы РТ. Он также участвовал в разработке генпланов Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. За его плечами 50 лет профессиональной деятельности.

— Он написал профстандарт «градостроитель». Он сумел довести до утверждения генеральный план Челнов. Он столько всего спроектировал!.. Он никогда не сдавался, — написала Балтусова, подчеркивая его вклад в развитие архитектуры и градостроительства Татарстана.