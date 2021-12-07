Новости общества

13:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

12:32, 07.12.2021
Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не планирует предлагать лидеру США Джо Байдену на предстоящих переговорах присоединиться к «нормандской четверке». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, эффективность «нормандского формата» достаточно скромна по той причине, что столица Украины не выполняет минских договоренностей. Песков отметил, что Париж и Берлин придерживаются мнения о том, что это самодостаточный формат. Поэтому, по словам представителя Кремля, нет причин для его расширения, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Переговоры политиков должны состояться сегодня по видеосвязи. Лидеры стран обсудят напряженную ситуацию на Украине и деятельность НАТО. Как ранее рассказал Песков, вероятнее всего, переговоры будут продолжительными.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также