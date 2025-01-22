«Надеюсь, новый министр финансов поймет»: Минуллина «пробивает» поддержку инвесторов

Раис РТ одобрил лишь концепцию стройки крематория в погребальном комплексе «Курган»

Фото: Мария Зверева

«Какие ожидания от назначения нового министра финансов? Это поддержка инвесторов, а точнее программ, которые помогут стабилизировать финансовые модели инвестиционных проектов», — поделилась глава АИР РТ Талия Минуллина с журналистами в кулуарах коллегии. Санкции, высокая ключевая ставка ЦБ и кадровый голод отпугивают новых инвесторов, но за счет длительного инвестцикла Татарстан остается в лидерах по притоку частного капитала — впервые взят рубеж в 1 трлн рублей. Какой выхлоп даст индийский форум в Казани, почему строительство крематория отдали местным, а не питерским инвесторам, и кто из глав, похоже, «прохлопал» 350 млн рублей — в репортаже «Реального времени».

Казань посетили 87 стран мира — а что на выходе?

После проведения международного саммита БРИКС Казань укрепила свою известность среди зарубежных стран и компаний, но бизнесу не получается «конвертировать» узнаваемость в деловые контракты и связи. Крупные международные форумы, которые в прошлом году привлекли в Казань бизнес-делегации Китая, Турции, ОАЭ, подчас проходят вхолостую из-за неготовности татарстанского бизнеса к предметным переговорам.



С настойчивого призыва быть активнее Талия Минуллина открыла отчетную коллегию Агентства инвестиционного развития Татарстана, посвященную итогам 2024 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Краткий спич с критическими нотами прозвучал не случайно. В прошлом году команда АИР развернула масштабную выставочно-конгрессную деятельность, организовав рекордное количество публичных мероприятий с гостями из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Казань посетили делегации из 87 стран мира, но стали ли мы ближе?



— Мы потратили много сил, а что в итоге? Готовы ли наши отраслевые ведомства к переговорам с инвесторами? Насколько наши отраслевые ведомства знают, где нужны частные инвестиции, на каких условиях они готовы принимать в отрасль, — указала она на необъяснимую пассивность татарстанской стороны.

По ее словам, это «одно из слабых мест» в огромной сетке международных контактов Татарстана. Причем площадками международных форумов активно пользуются конкуренты из соседних регионов. Те перетягивают к себе зарубежных партнеров. «Понимаете, они не переманивают, а просто знакомятся и увозят к себе на родину. Мы не успеваем оглянуться. Но мы хотели бы, чтобы выгоду получали наши компании. Попробуйте объехать 87 стран?» — сокрушалась позднее она в кулуарах коллегии. Глава АИР отметила, что бороться с пассивностью собираются прицельно. «От ведомств нужны конкретные предложения, с кем хотели бы сотрудничать. Должна быть детальная подготовка к переговорам с партнерами», — наставляла она.

Портрет «идеального» инвестора в глазах АИР

Впрочем, главной темой стало обсуждение инвестиционного климата, а точнее заморозков. Санкции, заградительная ставка ЦБ и кадровый голод — три вызова, которые способны затормозить инвестиционную активность. Выход — в поиске идеального инвестора. Как заявила глава АИР, брать сегодня кредит под инвестпроект равнозначно самоубийству, а критически низкий уровень безработицы лишает смысла привлекать инвестора. «Некому работать — людей нет», — указала она.

Глава АИР обрисовала портрет «идеального инвестора». «Какой нам нужен инвестор? Тот, кто ориентирован на высокотехнологичные виды бизнеса, с минимальным количеством рабочих мест, и тот, кто базируется на отечественных разработках и имеет прибыльный бизнес, кто готов реализовать проект без заемного капитала», — рассказала Талия Минуллина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Есть ли такие на примете? Позднее она сообщила «Реальному времени», что под это описание укладывается производство, которое откроется летом с объемом инвестиций в 400 млн рублей.

Если говорить о результатах, то в 2024 году инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных впервые превысили 1 трлн. Татарстан по итогам 9 месяцев занимает шестое место по инвестициям в основной капитал. Проинвестировали в республику бизнесмены из 16 стран и 36 субъектов РФ. Треть инвестиций направлены в обрабатывающие отрасли, более 20% — в логистику, а также в информационные технологии. 109 объектов полностью были построены на частные инвестиции.

Инвестору крематория придется взять социальные обязательства

Образу «идеального инвестора» соответствует местная компания, которая взялась за один из громких инвестпроектов 2025 года. Речь идет о строительстве первого в Татарстане крематория в погребальном комплексе «Курган». Его инвестором определена казанская компания «Концепт-Индустрия», близкая к застройщику СМУ-88. По данным «Спарк-Интерфакс», единоличным владельцем является Наиль Галеев, контролирующий несколько строительных компаний.

Концепцию крематория на коллегии представила исполнительный директор «Концепт-Индустрия» Галия Кучумова. По ее словам, комплекс площадью в 2,3 га. Инвестор вложит 400 млн рублей, из которых 95% будут заемными. Правда, займы будут оформляться внутри группы компаний, а сам инвестор не собирается привлекать банковские кредиты, уточнила Галия Кучумова.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В будущем году компания собирается приступить к строительству, если проект получит одобрение Инвестиционного совета РТ. Обращение сделано в связи с тем, что застройщик собирается получить участок без торгов. Если дадут добро, то крематорий обещают ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Почему выбрали местного инвестора, если раньше на этот проект претендовали 4-5 компаний из Санкт-Петербурга и других городов. «Нам было важно, чтобы выполняли социальные обязательства, — пояснила журналистам Талия Минуллина. — Речь идет о социальной квоте, которую инвестор обязан будет предоставить властям для кремации одиноких, малоимущих. С Минтрудом РТ идет доработка модели, когда приходится хоронить за счет государства. Какая будет квота — не могу сказать».

Раис Татарстана пока одобрил лишь концепцию, полностью поддержал проект Ильсур Метшин. Есть ли одобрение духовенства? «У нас многоконфессиональная республика», — ответила с надеждой Минуллина.

Новый министр финансов РТ рассмотрит вопрос?

На коллегии глава АИР высказалась в пользу принятия региональных мер поддержки инвесторов. По ее словам, нужно ввести инвестиционный налоговый вычет, который давно действует в стране, заложить средства на ГЧП-проекты, а также на офсетные контракты. Эти пожелания она адресовала новому министру финансов РТ.

— Для поддержки инвесторов нужны программы, которые помогут стабилизировать финансовые модели. До сих пор регионы-доноры не торопятся делить риски с инвесторами. Но, может, стоит добавить 10 процентов, это сможет напитать экономику, — полагает она.

В заключение Минуллина рассказала, что форум с Индией стал ответом на запрос крупного бизнеса. «Руководители подходили и спрашивали: «Почему Китай есть, а Индии нет?!» Не так много дружественных стран, и Индия одна из них», — пояснила она, добавив, что огромный рынок можно осваивать.

1 / 28 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева