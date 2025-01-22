Татарстан занял первое место в ПФО по продолжительности жизни

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан достиг успехов в области здравоохранения, что подтверждается ростом ожидаемой продолжительности жизни до 74,59 года по итогам 2024 года. Это значение соответствует установленным плановым показателям согласно указу президента России. В рейтинге среди субъектов страны республика занимает 15-е место, а в Приволжском федеральном округе — первое. Об этом сообщили на итоговой коллеги Минздрава Татарстана.

Смертность населения в республике также демонстрирует положительную динамику, составив 11,3 на 1 тыс. человек — это самый низкий показатель в ПФО.

Важным достижением стал исторический минимум по младенческой смертности, а случаи материнской смертности не зарегистрированы впервые. Эффективный мониторинг и организационные меры, такие как система курации детей первого года жизни и контроль качества патронажей новорожденных, способствовали этому результату. На данный момент охвачены все дети первого года жизни.

Кроме того, системная работа с женщинами, принимающими репродуктивные решения, привела к тому, что благодаря доабортному консультированию в республике родилось 469 детей. Эти достижения подчеркивают усилия Татарстана по улучшению здоровья граждан и повышению качества жизни.

Напомним, что в Татарстане снизился дефицит врачей и увеличилось количество диспансеризаций. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина