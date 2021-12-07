Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска против введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Верховный суд РТ отказал в удовлетворении иска группы граждан о признании недействительным постановления Кабинета министров РТ за №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции» и последующих редакциях этого нормативного акта.

«Решение было ожидаемым, но мы надеялись, что здравый смысл восторжествует», — прокомментировал адвокат одного из истцов Лаврентий Сичинава.

Он рассказал, что заявители будут обжаловать это решение в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, который находится в Нижнем Новгороде.



На сегодняшнее заседание несколько истцов явились в полосатых рубашках в знак протеста против введения QR-кодов, которое, по их мнению, нарушает несколько статей Конституции РФ и ряд федеральных законов. Судья Эдуард Каминский попросил истцов либо удалиться из зала заседания, либо их снять. Они подчинились, но по окончании процесса несколько человек вновь их надели.

Рассмотрение коллективного иска об отмене системы QR-кодов в Татарстане стартовало в прошлом месяце. 16 ноября в Верховном суде РТ судья Эдуард Каминский попросил удалиться из зала журналистов по причине невозможности обеспечить социальную дистанцию — для рассмотрения этого резонансного дела выделили маленький зал.

Фото: Максим Платонов

Иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям, Верховный суд РТ зарегистрировал еще в октябре. Заявители посчитали, что постановление кабмина противоречит нормам Конституции РФ, Конституции РТ и закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».



Элеонора Рылова