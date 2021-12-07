В Китае примут меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 США

В Китае заявили, что примут решительные меры в ответ на дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на китайский МИД.

Посольство Китая в США назвало бойкот игр политической манипуляцией. По словам представителя дипмиссии Лю Пэнъюея, присутствие или отсутствие американских должностных лиц никого не будет волновать и не повлияет на успешное проведение мероприятия.

МИД Китая призвало США отказаться от политизации спорта и дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады, иначе китайское правительство примет решительные меры.

Фото: beijing2022.su

Накануне сообщалось, что США решили устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Бойкот предполагает полное отсутствие официальных лиц США на Олимпийских играх. Американских спортсменов это не коснется.





Дарья Акимова