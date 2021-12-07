Байден на онлайн-саммите с Путиным выразил надежду на очную встречу

Президент США Джо Байден на онлайн-саммите с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду, что в следующий раз они встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.

В распоряжении СМИ появились первые кадры встречи президентов. Путин и Байден поприветствовали друг друга.

Переговоры президентов стартовали сегодня в 18 часов по московскому времени. Прямая трансляция онлайн-встречи не ведется.

Ожидается, что Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине, деятельность НАТО и соблюдение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите лидеров в Женеве.



Татьяна Демина