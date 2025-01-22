В Актанышском районе Татарстана назначен врио руководителя исполкома

В Актанышском районе Татарстана назначили временно исполняющего обязанности руководителя исполкома. Им стал управделами комитета Ильфак Бариев. Соответствующее решение было принято на заседании совета района. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале района.

Также в районе объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполкома.

Предыдущий глава Актанышского района Рустем Ильясов написал заявление об уходе по собственному желанию. В настоящее время он находится в следственном изоляторе из-за обвинений в получении взятки.

Ильфак Бариев, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя исполкома, родился в Актанышском районе. Ему 53 года. В 1995 году он окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель географии и биологии». В 2015 году Бариев занимал должность заместителя главы Актанышского района, а в 2019 году был руководителем исполкома. С 2019 по 2023 год он работал помощником главы Тукаевского района по развитию инвестиционных проектов.

Рената Валеева