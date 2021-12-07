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В Татарстане ожидается ухудшение погоды: ледяной дождь, метель и снежные заносы на дорогах

13:50, 07.12.2021
В Татарстане ожидается ухудшение погоды: ледяной дождь, метель и снежные заносы на дорогах
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 8 декабря, ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ледяной дождь, снежные заносы на дорогах и сильную гололедицу.

Завтра ночью и днем в Татарстане ожидаются снег, мокрый снег. Это приведет к образованию снежной каши на дорогах, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ветер усилится до 17 м/с. Синоптики также предупредили о гололеде и кратковременной метели с ухудшением видимости до 1000 м и менее.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха утром составит -9... -14 градусов.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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