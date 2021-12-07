Переговоры Путина и Байдена завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена завершились.
Встреча, проходившая в видеоформате, продлилась два часа — она началась в 18.00. Журналисты к саммиту не были допущены. После видеовстречи с Путиным Американский президент планирует провести встречу с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании и Италии.
На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.
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