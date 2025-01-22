Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Западное в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное Харьковской области, — говорится в сводке ведомства.
Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».
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