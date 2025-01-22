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Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области

12:18, 22.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
Фото: Максим Платонов

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Западное в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное Харьковской области, — говорится в сводке ведомства.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».

Анастасия Фартыгина

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