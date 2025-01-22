Российские авиакомпании попросили КНР ускорить согласование рейсов

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Представители российских авиакомпаний и делегация посольства КНР в Москве провели встречу, на которой обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

В ходе встречи российские авиаторы обратили внимание китайских коллег на сроки выполнения обязательных процедур для перевозчиков. В частности, были затронуты вопросы прохождения аккредитации у авиационных властей Китая, подтверждения слотов в аэропортах КНР и получения разрешений на выполнение регулярных полетов. Представители 15 российских пассажирских и грузовых авиакомпаний привели конкретные примеры ситуаций, требующих проработки.

В свою очередь, делегация посольства КНР предложила обсудить вопросы выдачи разрешений китайским авиакомпаниям для полетов между Пекином и Москвой на 2025 и 2026 годы, а также открытие грузовых авиалиний между двумя странами.

Согласно данным Росавиации, в осенне-зимнюю навигацию 2024—2025 годов китайские авиакомпании выполняют 108 рейсов в неделю в Россию. До начала пандемии COVID-19 их было 85. Российские перевозчики в настоящее время совершают 89 рейсов в неделю в Китай, в то время как в 2019 году их число составляло 172.

Рената Валеева