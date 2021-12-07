Стали известны подробности разговора онлайн-саммита Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил озабоченность Штатов по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины, сообщает Белый дом.



Байден заявил, что Америка и ее союзники в случае военной эскалации ответят решительными экономическими и иными мерами. Президент США подтвердил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Президенты двух стран поручили своим командам принять меры. США будет делать это в связке с союзниками и партнерами.

Президенты в разговоре обсудили диалог США и России по стратегической стабильности.

Фото: whitehouse.gov

Встреча, проходившая в видеоформате, продлилась 2 часа — она началась в 18:00. Журналисты к саммиту не были допущены. На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.

Маргарита Головатенко