Путин заявил о восстановлении рынка труда в России

Президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России, сообщают «Известия».

Президент РФ назвал восстановление рынка труда ключевой задачей на этот год. По его словам, главная проблема для россиян — рост инфляции, поэтому 2022 году необходимо вернуться к целевому уровню в 4%.

Путин отметил, что необходимо добиться реальных доходов россиян не ниже 2,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2044 годов.

Маргарита Головатенко