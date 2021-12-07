Путин заявил о восстановлении рынка труда в России
Президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России, сообщают «Известия».
Президент РФ назвал восстановление рынка труда ключевой задачей на этот год. По его словам, главная проблема для россиян — рост инфляции, поэтому 2022 году необходимо вернуться к целевому уровню в 4%.
Путин отметил, что необходимо добиться реальных доходов россиян не ниже 2,5%.
Сегодня Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2044 годов.
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