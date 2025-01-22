Рустам Минниханов передал больницам Татарстана 52 машины скорой помощи

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно вручил республиканским медицинским учреждениям 52 новых автомобиля скорой помощи на базе Sollers Atlant. Церемония передачи состоялась на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба раиса республики.

50 автомобилей класса В и реанимобили класса С были приобретены за счет бюджета Республики Татарстан. Еще две машины класса В были переданы дополнительно на безвозмездной основе.

Эти автомобили пополнят автопарк медицинских учреждений республики и позволят повысить оперативность и качество оказания скорой медицинской помощи.

В конце ноября 2024 года в Набережных Челнах состоялась передача новых городских автобусов НЕФАЗ, их общая стоимость достигает миллиарда рублей. В торжественной церемонии принял участие Минниханов.

Рената Валеева