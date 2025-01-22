В Набережных Челнах первый замруководителя исполкома стал помощником мэра

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В администрации Набережных Челнов прокомментировали изменения в составе руководства города. Как сообщается в официальном телеграм-канале администрации, первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев перешел на должность помощника мэра города.

Илья Зуев родился в городе Воткинске Удмуртской АССР. В 2000 году окончил юридический институт МВД России. Его карьера началась в 1996 году в МВД Ижевска, после чего он работал в органах налоговой полиции Удмуртии. С 2003 по 2014 год Зуев служил в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ управления по Удмуртии службы по контролю за оборотом наркотиков РФ.

В 2016 году Илья Зуев переехал в Набережные Челны, где занял должность генерального директора ОАО «Геополис». С июля 2017 года он занимал должность первого заместителя руководителя исполкома города.

Рената Валеева