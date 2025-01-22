Рустам Минниханов открыл новое здание МВД в Верхнем Услоне

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В селе Верхний Услон состоялось открытие нового административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». В церемонии принял участие Рустам Минниханов, а также министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Новое здание, построенное за счет республиканского бюджета, занимает площадь более 5,5 тыс. кв. м и включает в себя не только административные помещения, но и гараж на семь автомобилей, навес для пяти спецмашин, контрольно-пропускной пункт и здание кинологической службы.

Во время визита Минниханов осмотрел ключевые объекты, такие как дежурная часть, изолятор временного содержания и зал приема граждан. Он подчеркнул, что все условия для работы сотрудников созданы на высоком уровне, включая оснащение помещений необходимой мебелью и техникой, а также наличие тира и физкультурного зала.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов подчеркнул важность обеспечения комфортных условий труда для сотрудников правоохранительных органов, отметив, что татарстанская полиция является одной из лучших в стране. Он также выразил поддержку в решении вопросов реконструкции и строительства административных зданий.

— Сегодняшнее открытие — это важное событие не только для коллектива, но и для жителей района, — добавил он, упомянув о значительном увеличении населения Верхнеуслонского района.

В завершении мероприятия Минниханов вручил награды сотрудникам полиции и передал отделу новый служебный автомобиль. Дамир Сатретдинов поблагодарил руководство республики за поддержку в укреплении материально-технической базы МВД.

Напомним, что глава Татарстана Рустам Минниханов в ближайшее время отправится в Китай, в провинцию Гуйчжоу, как сообщил генеральный консул КНР Сян Бо.

Анастасия Фартыгина