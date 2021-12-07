Женщину, которая избивала дочь на видео в Казани, «сдала» в полицию свекровь

Женщину, которая избивала маленькую дочь на камеру, задержала полиция после того, как ее «сдала» свекровь. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

С заявлением о том, что невестка плохо обращается с внучкой, 1 декабря в отдел полиции «Азино-2» обратилась 48-летняя жительница Казани. В тот же день подозреваемую задержали. Она объяснила, что сняла видео для своего супруга, с которым они поссорились. Чтобы причинить ему страдания, она начала избивать девочку, снимая это на видео. Ролик она отправила мужу, а тот рассказал о произошедшем матери. Свекровь же, увидев кадры, сообщила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Девочку изъяли из семьи, она находится под присмотром медиков. Семья поставлена на профилактический учет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Ольга Шагиева