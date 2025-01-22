Гозман* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за распространение фейков о Вооруженных силах России, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

— Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Гагаринский районный суд Москвы 11 июля заочно приговорил Гозмана* к 8,5 года лишения свободы в колонии. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).

Согласно материалам дела, поводом для возбуждения уголовного дела послужили публикации Гозмана в мессенджере Telegram и социальной сети Facebook*, содержащие критику российской власти, и намеренное искажение информации о действиях ВС РФ в Буче.

