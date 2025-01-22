В суде Татарстана двое потерпевших по делу «Тукаевских» не поддержали позицию СК и прокуратуры

Фото: Ирина Плотникова

Об отсутствии достоверных показаний минимум по двум эпизодам обвинения заявили сегодня в Верховном суде Татарстана родственники двух жертв, приписываемых банде «Тукаевские». В судебных прениях они заявили — спустя 32 года после одного убийства и 28 лет после другого истина так и не установлена, и виновных в тех преступлениях в зале суда нет, — передает с места журналист «Реального времени».

Об утрате важных доказательств из дела 1993 года, возбужденного после смерти врача-бизнесмена Раиса Садыкова суду заявила его вдова. Дочь покойного ее поддержала, а представитель этих потерпевших отметила массу нестыковок в показаниях очевидца, описавшегося обустройство подъезда и придомовую территорию с учетом изменений, появившихся гораздо позднее убийства. С версией обвинения, «Тукаевские» были «крышей» Садыкова, а когда тот пожелал уйти из-под их влияния и обратился за помощью к «Первакам» его решили устранить, семья убитого категорически не согласна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь адвокат потерпевшей Елены Барановой, чей муж коммерсант и футбольный тренер был убит в 1997 году, провела анализ показаний свидетелей-зэков, которые сами свидетелями рассматриваемых событий не были, а якобы слышали о них со слов ныне покойных членов группировки «Тукаевские». При этом в ряде важных деталей косвенные показания существенно разошлись со словами допрошенных людей, которые были близко знакомы и с Владиславом Барановым и с его другом Радиком Ахметшиным, которого ранее застрелили в Москве.

По версии обвинения, в устранении Ахметшина (он же — Гитлер), на тот момент — лидера «Тукаевских», Баранов (ныне покойный) принимал участие лично, а позже пытался претендовать на лидерство в группировке. Потерпевшая сторона сегодня постаралась разгромить эту версию, указывая на «солнцевский» след в расправе над Ахметшиным.

Из семи подсудимых по делу данные эпизоды инкриминируют лишь одному Геннадию Кирилову. Потерпевшие по этим эпизодам считают его вину недоказанной. Днем ранее в прениях прокурор запросила для отрицающего вину Кирилова 24,5 года колонии строгого режима.

Прения продолжатся на следующей неделе.