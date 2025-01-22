В поселке Борисоглебское открылась новая врачебная амбулатория

Первых посетителей врачи примут уже 27 января

Фото: Михаил Захаров

В поселке Борисоглебское открылась новая врачебная амбулатория с кабинетом педиатра, построенная в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Центр общей врачебной практики и педиатрии сможет принимать до 100 пациентов в сутки из Борисоглебского и соседних поселков, предоставляя первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную помощь, включая диагностику, лечение, профосмотры, забор биоматериалов и вакцинацию.

Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью, прием пациентов будут вести терапевт, педиатр, хирург, окулист и другие специалисты. Первых посетителей врачи примут уже 27 января. Ранее жители Борисоглебского получали медпомощь в больницах, расположенных в нескольких километрах от поселка, что создавало определенные неудобства. С ростом населения возникла необходимость строительства медучреждения непосредственно в поселке.

— Красивое солнечное утро мы начинаем с того, что открываем врачебную амбулаторию Борисоглебского. Это наш обжитой район, поэтому медицинское учреждение долгожданное. Оно позволит населению получать качественное медицинское обслуживание по месту жительства, не преодолевая километры пути. Здесь есть все необходимое, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, поблагодарив за реализацию проекта, а также выразив благодарность руководству республики и коллегам.

Амбулатория имеет два участка: педиатрический и терапевтический, за которые отвечают главврачи ДГКБ №7 и ГКБ №12 соответственно. Штат медучреждения укомплектован врачами, фельдшерами и медицинскими сестрами. Амбулатория будет работать в будние дни с 8.00 до 16.00.

Для удобства пациентов предусмотрены комфортные условия: благоустроенные зоны ожидания, просторные холлы, светлые кабинеты и удобная парковка.

Рената Валеева