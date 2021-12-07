После отравления супругов угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане после отравления супругов угарным газом возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне в квартире одного из казанских жилых домов обнаружили тела супругов с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, смерть наступила 4 декабря. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня сообщалось, что в республике с начала года зарегистрировали 41 случай отравления угарным газом. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 75 человек, из которых 27 — дети.

Диана Жиленкова